Praça Rui Barbosa é palco de ações integradas da Secretaria da Mulher

Nesta segunda-feira, quem passou pela Praça Rui Barbosa pôde aferir a pressão e o nível de açúcar no sangue, desenhar a sobrancelha, esmaltar as unhas, fazer alongamento, e até relaxar com uma sessão de massoterapia. Todas as atividades, gratuitas, ocuparam a praça principal da cidade, das 9 às 16h, promovidas pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), com apoio de secretarias municipais e entidades parceiras, para celebrar o Mês da Mulher.

Barracas de produtos da economia solidária também foram erguidas. Artesanato com resíduos têxteis, artesanato religioso, compotas e conservas, “quick massage”, plantas ornamentais, doces diversos, e roupas para animais domésticos eram alguns dos itens comercializados pelas 16 barracas. Às 9h30, a Secretaria de Esportes promoveu uma aula livre de alongamento, seguida por dança. Cerca de 50 mulheres participaram, numa demonstração das atividades físicas que o município oferta para elas. O Centro de Atendimento à Mulher esteve presente, com informações sobre os serviços multiprofissionais oferecidos à população feminina. A Associação das Senhoras Rotarianas expôs as próteses de silicone confeccionadas para mulheres pacientes oncológicas e trouxe representante de Pato Branco para conhecer o trabalho da Semaf.

Havia fila para usufruir dos serviços oferecidos pela Semaf. A massoterapeuta Theresa Guttmann, voluntária, disse que Apucarana “tem um povo muito bom e interessado” e que a receptividade demonstrada pelo seu trabalho era excelente. Eva Gomes se declarou encantada com a sessão de massoterapia. “É a primeira vez que faço e posso dizer que destravou meus nervos. Estou me sentindo muito bem, sumiram as dores que tinha nas costas, mal estava conseguindo andar, foi ótimo. Também aproveitei para medir a pressão e ver como estava minha diabetes”, disse.

Vilma Santos Gonçalves, na fila de design de sobrancelhas, falou que soube da ação ao passar pela praça. “Achei a iniciativa muito boa, especialmente para as mulheres que não têm tempo para ir ao salão”, afirmou. A opinião dela é compartilhada por Fabíola Oliveira Ramos, que soube do evento pelas redes sociais. “Seria melhor ainda se tivesse toda semana”, declarou.

Descarte correto

O prefeito Júnior da Femac visitou uma a uma as barracas, conversando com empreendedoras solidárias, alunas e instrutoras do Centro de Oficinas da Mulher, e visitantes da ação integrada. Ao parar no empreendimento Bromélia, fez um pedido. “Essas mulheres fazem peças incríveis com resíduos têxteis, que transformam em bolsas e outros objetos utilitários e decorativos. Existe muito descarte em lugar errado na nossa cidade. Então doe o que vai jogar fora para a economia solidária, no Espaço Empreender, que fica no antigo IBC.”

O prefeito também destacou a importância do lugar da mulher na sociedade. “Nessa gestão, destacamos o protagonismo feminino e damos espaço de destaque à mulher, aos espaços que ela ocupa, ao trabalho que ela tem, muitas vezes em duas ou três jornadas de trabalho. Nós investimos na capacitação profissional das mulheres, por meio de cursos profissionalizantes de qualidade. Estão aqui conosco nossas secretárias municipais, que são gestoras excelentes”, afirmou. Em Apucarana, quase a metade do secretariado municipal é formado por mulheres.

Mulher, seja feliz!

A secretária da Mulher Denise Canesin enfatizou o tema da campanha deste ano. “A mulher, é um ser único, cada uma com seu perfil, individualidade e essência. Porém, o objetivo é o mesmo: ser feliz. Nossa secretaria, em toda sua trajetória, num ambiente acolhedor e sem julgamentos, tem colaborado para que muitas mulheres revejam seus conceitos, estilos de vida e prioridades, para que conquistem equilíbrio e sentimento de pertença. Entre várias conquistas que a mulher vem alcançando ao longo dos anos, o poder de escolha é o que se destaca – hoje ela pode escolher ser mãe, ser dona de casa, ser profissional em todas as áreas, ser atleta, participar de um projeto social, estar nos espaços políticos de poder e decisão, enfim, atuar como queira”, destacou.