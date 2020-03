Apucarana retoma atividades do Parlamento Jovem

Na última sexta-feira (6), no Salão do Júri no Fórum Desembargador Clotário Portugal, a vereadora Márcia Sousa (PSD) e o vereador Gentil Pereira (PV), representando a Câmara de Apucarana, estiveram reunidos com a Juíza eleitoral da Comarca, Ornela Castanho, para dar início às atividades da 3ª edição do Parlamento Jovem, em Apucarana.

O Termo de Adesão com o Tribunal Regional Eleitoral, onde a Câmara assume a responsabilidade a partir do 2º semestre de executar o Parlamento jovem, foi assinado pelo presidente do Legislativo, professor Luciano Molina (Rede) e pela juíza Dra. Ornela. Em 2020, três colégios irão participar do processo: Prefeito Carlos Massareto, Heitor de Alencar Furtado e Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira.

O projeto Parlamento Jovem tem como objetivo promover o exercício da cidadania e despertar nos estudantes o interesse pela participação política e pelo processo democrático. Para isso propõe a vivência de um pleito eleitoral e de um mandato legislativo.



Além da assinatura do Termo de Adesão, outros assuntos foram debatidos na reunião. “Iniciamos o calendário do Parlamento Jovem, orientando como proceder e como se dará o processo eleitoral, pois esse ano temos um diferencial que são as eleições municipais. Por isso ele será reduzido até para não prejudicar o trabalho do Fórum Eleitoral de Apucarana, que também trabalha no Parlamento Jovem”, explicou a vereadora Márcia Sousa, autora da Resolução nº 01/2017, que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem.



Durante o encontro também foi assinado o Termo de Adesão com as escolas. Todo o processo será acompanhado por um servidor efetivo da Casa de Leis, advogado Wilson Roberto Penharbel, que está desde a primeira edição no processo.



As eleições dos 11 membros do Parlamento Jovem serão realizadas nessas escolas no dia 17 de abril. A disputa será entre os seguintes partidos: PVS –Partido Vida e Saúde – 50; PLRD – Partido Liberdade, Respeito e Dignidade -51; PELICE – Partido Esporte, Lazer e Integração da Comunidade Escolar -52; PSPCV – Partido Segurança Pública e Combate à Violência -53; e

PEC – Partido Educação e Cultura -54