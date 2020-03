A Associação DownLoad, de apoio à síndrome de down, e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) promovem um café da manhã no dia 12 de março para abrir a Semana DownLoad, em Apucarana.

Durante a atividade só para convidados e imprensa, também será lançado projeto "Empresa Amiga Down", além de uma palestra com Larissa Piconi sobre "Os aspectos da política do Down na sociedade".

Em breve, mais informações sobre a Semana DownLoad.