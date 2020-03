Lista de falecimentos em Apucarana e região nesta segunda-feira (09):

Valdeci Arvelino, 81 anos. O sepultamento será às 14h desta segunda-feira no cemitério municipal de Borrazópolis.



Francisco da Silva, 74 anos. O sepultamento será nesta terça-feira (10), as 9h no cemitério municipal de Faxinal.



Eduardo Dubas, 85 anos. O sepultamento será nesta terça-feira (10), as 14h, no cemitério municipal de Marilândia do Sul.



Cacilda Gimenez Vargas, 88 anos. O sepultamento será nesta terça-feira (10), as 10h no cemitério Cristo Rei, em Apucarana.