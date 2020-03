Câmara de Apucarana assina Termo de Adesão para Parlamento Jovem 2020

Na última sexta-feira (06/03), na Sala do Júri no Fórum Desembargador Clotário Portugal, a vereadora Márcia Sousa e o vereador Gentil Pereira, representando a Câmara Municipal, estiveram reunidos com a Juíza eleitoral da Comarca de Apucarana, Dra. Ornela Castanho, para dar início as atividades da 3ª edição do Parlamento Jovem, em Apucarana.

O Termo de Adesão com o Tribunal Regional Eleitoral, onde a Câmara assume a responsabilidade a partir do 2º semestre de executar o Parlamento jovem, foi assinado pelo presidente do legislativo, professor Luciano Molina e pela Dra. Ornela. Em 2020, três colégios irão participar do processo: Prefeito Carlos Massareto, Heitor de Alencar Furtado e Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira.

O projeto Parlamento Jovem tem como objetivo promover o exercício da cidadania e despertar nos estudantes o interesse pela participação política e pelo processo democrático. Para isso propõe a vivência de um pleito eleitoral e de um mandato legislativo.

Além da assinatura do Termo de Adesão, outros assuntos foram debatidos na reunião. “Iniciamos o calendário do Parlamento Jovem, orientando como proceder e como se dará o processo eleitoral, pois esse ano temos um diferencial que são as eleições municipais. Por isso ele será reduzido até para não prejudicar o trabalho do Fórum Eleitoral de Apucarana, que também trabalha no Parlamento Jovem”, explicou a vereadora autora da Resolução nº 01/2017, que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem.

Durante o encontro também foi assinado o Termo de Adesão com as Escolas. Todo o processo será acompanhado por um servidor efetivo da Casa de Leis, Dr. Wilson Roberto Penharbel, que está desde a primeira edição no processo.

ELEIÇÕES

“Já definimos a data da eleição que será no dia 17 de abril. O calendário será curto para trabalhar todas as disciplinas que tem que ser trabalhadas, a formação dos partidos, as convenções partidárias e a própria eleição”, detalhou.

Márcia explicou que após a eleição realizada, os trabalhos seguem normal na Câmara de Apucarana, não havendo alteração no calendário, nem nos trabalhos. “O calendário do TRE é mais curto em função das eleições, e tem que estar concluído até o dia 24 de abril, mas o calendário da Câmara segue normal com a realização da visita, sessões, elaboração dos projetos, diplomação, posse e todo calendário que devemos seguir”.

A vereador pontuou que o Parlamento Jovem é importante por envolver a juventude no processo eleitoral, garantindo cidadania, direitos e que foi uma solicitação do Conselho da Juventude. “Nosso maior objetivo é trazer a juventude para um processo de vivência política para entender o papel do vereador”.

Dra. Ornela Castanho ressaltou que o Parlamento Jovem é um incentivo para que os adolescentes comecem a se interessar pela política. “Não tem como não vivermos a política. Todos nós precisamos dela. Esse será um ano bom para o Parlamento, pois eles vão ver que existe a eleição. Vão ver o movimento, as propagandas, o trabalho dos candidatos, vão viver na prática o projeto com o que efetivamente acontece”, disse a juíza.

PROCESSO

- Serão eleitos 11 vereadores mirins.

- As propostas de campanha dos candidatos deverão contemplar ao menos um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS.

- Devem ser diplomados 2 suplentes

- Etapas do projeto: Filiação; convenções partidárias; registro de candidatura; campanha eleitoral; eleição; diplomação; posse; mandato

- Serão cinco partidos:

PVS –Partido Vida e Saúde - 50

PLRD – Partido Liberdade, Respeito e Dignidade -51

PELICE – Partido Esporte, Lazer e Integração da Comunidade Escolar -52

PSPCV – Partido Segurança Pública e Combate à Violência -53

PEC – Partido Educação e Cultura -54

- Os candidatos terão mandato de 01 ano.