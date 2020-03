Inscrições da fase municipal dos JEP`s encerram nesta terça-feira

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana informa aos estabelecimentos de ensino do município que serão encerradas nesta terça-feira (10), as inscrições da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s).

A inscrição deve ser realizada no ttp://www.apucarana.pr.gov.br/esporte/, ou no e-mail da Secretaria de Esportes: esporteapucarana@gmail.com.

A competição estudantil vai ocorrer nas categorias “A” (de 15 a 17 anos) e “B” (de 12 a 14 anos), pelos naipes masculino e feminino.

O congresso técnico dos JEP´s acontecerá no dia 17 de março, a partir das 14 horas, no Centro Esportivo Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina.

A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná vai acontecer nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia.Mais informações da fase municipal dos JEP´s podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron ou pelo telefone 3422-5184.