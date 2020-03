Segunda-feira de calor e tempo estável, prevê Simepar

Nesta segunda-feira (9) o sol brilha no Paraná. Na maior parte do estado o ar está mais seco, sem chance de chuva. Em parte do leste, principalmente na faixa do litoral com alguma umidade do mar, pode ocorrer alguma chuva rápida e ocasional à tarde. O calor se destaca mais entre o centro, oeste e norte, onde a tarde promete ser mais quente no estado, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná

No começo da manhã, Apucarana registrou 15ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 29ºC. Não existe a previsão de chuva.

Terça-feira (10)

Na terça-feira (10) os prognósticos indicam o predomínio de sol e retorno do calor para o Paraná. A quantidade de nuvens é maior do leste ao litoral, enquanto que no interior do Estado fica mais ensolarado desde o início do dia. Durante a tarde as temperaturas ficam altas na maioria das regiões paranaenses.