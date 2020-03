Falecimentos em Apucarana neste domingo:

MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO DE LIMA, 60 anos. Sepultamento neste domingo as 15h no cemitério Cristo Rei.



AURELO RODRIGUES DA SILVA, 65 anos. Sepultamento na segunda-feira (09), as 9h no cemitério da Saudade.



BENEDITA DA SILVA LIMA, 85 anos. Sepultamento nesta segunda-feira (09), as 10h, no cemitério Cristo Rei.