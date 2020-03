Mulher é agredida e tem carro roubado após dar carona em Apucarana

Uma mulher de 20 anos foi agredida e teve o carro roubado por três homens durante a madrugada de sábado em Apucarana. A polícia foi acionada e o veículo recuperado. Ninguém foi preso.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a mulher, moradora de Arapongas, estava em Apucarana para uma festa. No local ela conheceu os rapazes com os quais fez amizade e pediram carona. Durante o percurso, eles teriam ficado violentos e começaram a agredi-la com socos e chutes.



Ainda conforme o relatório da PM, a vítima contou que na rotatória da Rua Marcílio Dias, ela conseguiu diminuir a velocidade do carro e saltar de seu interior, entrando para dentro do quintal de uma casa para pedir ajuda. Os homens teriam descido do carro e ido até a casa querendo que a vítima saísse, mas acabaram desistindo e fugiram com o carro.



Policiais realizaram diligências para localizar os responsáveis, porém nenhum deles foi encontrado. O carro roubado foi localizado próximo ao Parque da Raposa. O celular da vítima que estava no veículo foi roubado.



Dados e características dos suspeitos foram repassados aos policiais que deverão dar prosseguimento as diligências e buscas.