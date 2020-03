Carro com placas de Apucarana capota em SP e uma pessoa morre

Uma mulher de 60 anos morreu vítima de acidente de trânsito na manhã deste sábado (7), na Rodovia José Jacinto de Medeiros (SP-483), em Taciba. A vítima dirigia um carro com placas de Apucarana.

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora capotou no km 24,100, por volta das 10h05.

Uma outra mulher, de 42 anos, que seguia no veículo como passageira, ficou gravemente ferida.

A polícia explicou que, após a análise da posição final do veículo e as versões apresentadas pela passageira e por testemunhas, foi possível chegar à conclusão de que o carro trafegava no sentido norte – ou seja, do Estado do Paraná para o município de Taciba –, quando, por motivos a serem esclarecidos, a motorista perdeu o controle da direção e o automóvel capotou, vindo a parar fora da pista

O local não sofreu interdição e os militares sinalizaram e controlaram o fluxo de veículos no trecho até a realização da perícia técnica pela Polícia Científica.

A passageira ferida gravemente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), para atendimento médico.

(Com informações do G1 SP)