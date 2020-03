Duas pessoas ficam feridas após acidente em Apucarana 

Duas pessoas ficaram feridas após acidente entre dois carros, por volta das 11h20 deste sábado (7), na Rua Deolindo Massambani, em Apucarana. De acordo com informações de agentes de trânsito, um veículo Ford Fiesta trafegava pela rua, sentido a BR-369 quando o motorista de um Fiat Uno que estava estacionado, fez uma manobra repentina de retorno. O motorista do Ford Fiesta disse que não deu tempo de e parar acabou colidindo na lateral do Uno que, na sequência, bateu no muro de uma residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou duas vítimas com ferimentos leves para atendimento médico.

A equipe de trânsito da PM foi acionada para confecção do boletim de ocorrência e levantamento de dados. O Fiat Uno estava com débitos na documentação e o condutor estava com a CNH vencida. O veículo foi removido pela PM ao pátio da delegacia e a CNH foi recolhida e será entregue no Detran.