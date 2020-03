Final da Super Copa Catedral acontece neste domingo em Apucarana

A final da Super Copa Catedral de futebol, acontece neste domingo (8) em Apucarana. A grande final será realizada no Estádio Giacomo Monreal no distrito do Pirapó.

A primeira edição da Super Copa, voltada para crianças, foi organizada pelo educador físico e treinador Smaily Frizo. No total participaram 12 times. De Apucarana participaram três equipes, Colégio São José, Esporte Clube Pirapó e Wolves Soccer.

Times de Borrazópolis, Kaloré e de Mandaguari também participaram da competição que teve início em fevereiro.

"Foram 30 dias de muitos jogos e uma competição de alto nível que movimentou Apucarana. Quero convidar as torcidas, as famílias, queremos casa cheia na final. Neste sábado (7) estaremos em Maringá representando Apucarana, a Wolves Soccer é a única escolinha que vai participar da liga de Maringá, vamos com duas categoria no sub 13 e sub 9. Estamos animados," detalha o treinador Smaily Frizo.

A final neste domingo acontece a partir das 8h. Confira os jogos:



SUB10



WOLVES SOCCER x KALORÉ

SUB12

WOLVES SOCCER x BORRAZOPOLIS

SUB14

WOLVES SOCCER x CFA 33 MANDAGUARI