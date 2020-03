Iniciadas as aulas e treinamentos de voleibol em Apucarana

Foram iniciadas nesta semana no Ginásio José Antônio Basso (Lagoão) e na quadra do Caic, em Apucarana, as aulas e os treinamentos da modalidade de vôlei, com o comando da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, chefiada pela professora Jossuela Pinheiro.

Às segundas e quartas-feiras os treinamentos ocorrem a partir das 19 horas, na quadra de esportes do Caic, pela categoria adulto masculino. A partir da semana que vem os treinos serão desenvolvidos no Centro Esportivo Áureo Caixote.

Às terças e quintas-feiras as aulas são realizadas das 13h30 às 15 horas, com atletas de 12 a 17 anos (misto), no Lagoão.

As sextas-feiras, a partir das 16 horas, também no “Lagoão”, acontecem os treinamentos da categoria juvenil feminino.

Todas as atividades do vôlei são comandadas pelo professor Lucas Paparazzo.

O time adulto masculino vai disputar em 2020 a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) e os Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s), enquanto a equipe juvenil feminino participará da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e de competições na região.

Mais informações do vôlei podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184.