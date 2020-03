Equipe de atletismo de Apucarana vai disputar torneio paranaense neste sábado em Maringá

Treze atletas da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana vão disputar neste sábado (07), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, o Torneio Caixa FAP 3 de Atletismo, em competição promovida pela Federação de Atletismo do Paraná.

A professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes, disse que a competição será disputada nas categorias sub-18, sub-20, sub-23 e adulto no masculino e feminino. “Os nossos atletas vão para mais uma competição importante, um torneio que reunirá os melhores competidores do Estado. Vamos para Maringá com a expectativa de obter bons resultados”, destacou Jossuela Pinheiro.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, destaca que os atletas buscam conquistar os índices exigidos para os Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná. “Os nossos atletas estão bem treinados, focados e confiantes para a competição neste final de semana”, frisou Grillo.

A fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) ocorrerá no mês de setembro em Guarapuava e a fase final dos Jogos Abertos (JAP´s) está marcada para novembro em Apucarana.

Vão competir em Maringá os apucaranenses Marcos Vinícius Sampaio de Souza, Matheus Souza Alves, Ghandi dos Santos Reinehr, João Henrique Araújo da Fonseca, João Pedro Machado Dias, Matheus Henrique de Araújo, Paulo Henrique Oliveira de Souza, Samuel Augusto Burzinski, Hellen Vitória de Oliveira, Sabrina Gabrieli Pena, Vitória Emanuelly dos Santos, Nithiely Gabriely da Silva Carmo e Andressa Carla de Souza Alves.