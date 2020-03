Final de semana deve ser de calor e tempo estável

Poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná neste sábado (7). No setor leste, entre a região de Curitiba e litoral, presença de nuvens, devido ao ingresso de umidade do Oceano. O sol também aparece entre nuvens na região. No interior fica mais quente, e entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense chove de forma rápida e isolada a partir da tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC durante a tarde. Não existe previsão de chuva.

Domingo (8)

No domingo, os ventos mudam de direção e o dia começa com o sol predominando em Curitiba e Região Metropolitana, apenas no litoral ainda teremos uma maior coberturas de nuvens no decorrer do dia, mas o sol parece entre nuvens. No interior do estado, sem mudanças nas condições do tempo, ou seja, o dia começa com o sol predominando e temperaturas em rápida elevação. No período da tarde, as condições são favoráveis a pancadas de chuvas isoladas e de curta duração.



A temperatura deve chegar aos 27ºC.