Região leste ganha Complexo Esportivo “Áureo Caixote”

Em solenidade realizada no final da tarde de sexta-feira (06/03) foi inaugurado o Complexo Esportivo “Áureo Caixote”, na Rua Denhei Kanashiro, junto da APAE. Depois de cerca de 30 anos, Apucarana aos 76 anos e com 140 mil habitantes, ganhou um novo ginásio de esportes. A última praça esportiva entregue à população foi o “Adildo Mecenas”, popularmente conhecido como “Cebolão”, no Jardim Ponta Grossa.

O complexo Esportivo Áureo Caixote teve investimento de R$ 2.300.000,00 com recursos do Governo Federal, intermediados pelo deputado federal Sérgio Souza, somado a uma contrapartida de R$ 80.000,00 do município e também a cessão de uma ampla área.

O novo centro esportivo tem 2.400 metros quadrados de área construída, incluindo um ginásio de esportes, com quadra de medidas oficiais para futebol de salão e handebol. O local passa a sediar escolinhas de base de handebol, futsal, basquetebol e voleibol, além de aulas de artes marciais, atendendo grupos da terceira idade. A praça esportiva conta ainda com duas canchas cobertas de bocha sul-americana.

A solenidade foi prestigiada pelo superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Élcio José Coelho de Lara; presidente da Câmara Municipal, Luciano Molina; vereadores Mauro Bertoli e Francylei de Godoi “Poim”; diretor da UTFPR, Marcelo Ferreira; e o diretor da FAP, Lisandro Modesto; além de desportistas e atletas. As novas instalações foram abençoadas pelo Pastor Xavier e o Padre Alexandre Freitas.

A entrega do Complexo Esportivo Áureo Caixote teve a presença de crianças das escolinhas de base e também veteranos do basquetebol masculino e feminino de Apucarana, que receberam troféus. Todos foram treinados pelo técnico Áureo Caixote. Foram homenageados Carlos Rodrigues de Almeida, Alex Fernandes de Almeida, Edílson Marcondes de Oliveira, Paulo Kisner, Luiz Cláudio Livoti, Luzia Clemente Gomes, Sueli Fonseca Costa e Aparecida Mercadante, a Sissa, todos campeões com o treinador em competições a nível regional e estadual nas décadas de 70 e 80. Na ocasião, eles receberam placas de honra ao mérito das mãos de alunos das escolas municipais. Ainda como parte das homenagens, os ex-jogadores de futebol, Carlos José Barbosa, o Carlão, e Ataíde Pantaleão, também foram saudados na praça esportiva.

Falando em nome da família do homenageado, Carlos Francisco Silva Filho, agradeceu ao prefeito Junior da Femac, ao secretário Beto Preto e ao deputado Sérgio Souza. “Para nossa família é uma honra emprestar o nome do meu pai Áureo Caixote para nominar este complexo esportivo. Esperamos que este novo ambiente esportivo ajude a formar bons atletas e cidadãos de caráter, assim como meu pai contribuiu na formação de centenas de jovens”, discursou Carlos Silva.

Ao discursar a secretária de esportes, Jossuela Pinheiro, enalteceu que Apucarana ganhou mais uma excelente praça esportiva. “Trata-se de mais uma grande obra da gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac, que resgataram o esporte amador de Apucarana. Vale ressaltar ainda que prestamos uma justa homenagem a uma pessoa que fez história e acumulou títulos para Apucarana”, comentou Jossuela.

Ao oficializar a inauguração do novo ginásio de esportes, o prefeito Junior da Femac fez referência a importantes figuras do esporte apucaranense, citando os Srs. Luiz Hirose, Miro Costa e o professor Dario. “Esperamos que cada atleta que jogar aqui nesta quadra tenha a força da mística do Áureo Caixote”, assinalou.

Junior da Femac fez questão de prestar agradecimentos aos profissionais do esporte amador de Apucarana e pediu aplausos para o secretário da saúde Beto Preto, e o deputado federal Sérgio Souza. “Eles foram os responsáveis diretos pela conquista desta belíssima praça esportiva”, frisou o prefeito.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sonhar é exercer um poder fantástico. Este espaço abrigava um trabalho social da Igreja Adventista e quando a área nos foi devolvida, planejamos criar aqui uma nova praça esportiva. E Hoje este sonho está consolidado”. As palavras foram pronunciadas pelo ex-prefeito Beto Preto, ex-atleta de basquete em Apucarana.

O atual secretário de saúde do Paraná lembrou que um projeto debaixo do braço foi a Brasília, junto com Junior da Femac, reivindicar recursos para construção do novo centro esportivo da região leste da cidade. “O deputado Sérgio Souza ajudou a transformar em realidade o sonho de uma região habitada por cerca de 40 mil pessoas. O ginásio de esportes está pronto e agora poderá ser utilizado por toda a comunidade”, comemorou.

O deputado federal Sérgio Souza saudou os familiares de Áureo Caixote e destacou que o esporte é saúde e aproxima as pessoas, ajudando a construir bons cidadãos. “Em 2018 fui procurado em Brasília pelo Beto Preto e o Junior da Femac, que lutavam pela implantação de um novo centro esportivo. Felizmente, tudo transcorreu da melhor forma possível e hoje comemoramos a entrega de uma belíssima praça esportiva”, comentou Souza.

Quem foi Áureo Caixote

Paulista de Santos, Áureo Francisco Silva, o Caixote, foi jogador do Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana (Gera) e do Apucarana Futebol Clube no final da década de 50 e início dos anos 60. Também foi treinador das equipes de Apucarana (basquetebol masculino e feminino) e de futsal masculino.

Foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) pelas duas modalidades. Na equipe de basquetebol feminino foi pentacampeão dos JAP´s: 1965, 1979, 1980, 1982 e 1983. Ainda foi treinador da Seleção Paranaense de basquetebol feminino no início da década de 70.

No futebol, Caixote também foi campeão paranaense da Segunda Divisão em 1984, pelo Apucarana Atlético Clube (AAC), colocando a equipe na elite do futebol profissional do Estado em 1985.

Ele também foi serventuário da justiça estadual e atuou como dirigente esportivo na antiga Autarquia Municipal de Esportes de Apucarana (AMEA) e do Departamento de Esportes da Prefeitura de Apucarana (DEPA), nas gestões dos ex-prefeitos Voldimir “Mirão” Maistrovicz e Carlos Roberto Scarpelini.

Áureo Caixote faleceu no dia 19 de agosto de 2015. Ele era pai de Carlos Francisco Silva Filho, Nathie Silva e Áureo Francisco Silva Filho. Áureo deixou ainda seis netos e viúva, a professora de Educação Física, Ísis, também já falecida.