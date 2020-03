Deputado viabiliza R$150 mil para UTFPR de Apucarana

O deputado Federal Sérgio Souza cumpriu agenda em Apucarana na sexta-feira (06). Além de vistoriar as obras de construção da ala de radioterapia da Unidade de Tratamento de Câncer do Hospital da Providência e de participar da inauguração do Complexo Esportivo Áureo Caixote, na zona leste da cidade, duas benfeitorias que contam com recursos viabilizados por ele, Souza esteve no campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) onde anunciou emenda na ordem de R$150 mil para o curso de Engenharia da Computação, graduação que ajudou a viabilizar para a instituição juntamente com o ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, prefeito Júnior da Femac e direção da instituição.

“Sou deputado não para ficar em Brasília apenas apertando um botão para responder “sim” ou “não”. Estou lá para fazer a diferença para o país. Sou bairrista, municipalista e defendo as causas do meu Estado, da região e das cidades que represento e é sempre uma grande satisfação poder ajudar a UTFPR mais uma vez através desta emenda impositiva”, pontuou Sérgio Souza.

Acompanhado do prefeito de Apucarana Júnior da Femac, pelo prefeito de Rio Bom, Ene Benedito Gonçalves e do vereador apucaranense Mauro Bertoli, o parlamentar foi recepcionado pelo diretor-geral professor Marcelo Ferreira da Silva e pelos 120 acadêmicos de Engenharia da Computação. “Sou grande defensor do ensino público e, em 2017, recebi o pleito do então prefeito Beto Preto, vice Júnior da Femac e da direção da universidade para buscar o curso de Engenharia da Computação para a instituição. Não era só Apucarana que queria, foi uma luta e com muito trabalho fomos vitoriosos. Com a conquista, realizou-se o concurso público para contratação dos profissionais e também recursos para os laboratórios que, agora são complementados com mais R$150 mil, contribuindo para que a UTFPR de Apucarana tenha um dos cursos com melhores equipamentos de engenharia da computação do Brasil”, disse o deputado Federal Sergio Souza.

O curso começou suas atividades no segundo semestre de 2018. “Hoje já temos acadêmicos no terceiro período, em um total de 120 alunos da cidade e de várias partes do Paraná e do Brasil. Com relação ao trabalho do deputado, a palavra é gratidão. Sabemos que podemos contar sempre com seu apoio. Esse dinheiro será muito bem empregado”, afirmou Marcelo Ferreira da Silva, diretor-geral da UTFPR Apucarana

A atenção do parlamentar com Apucarana foi enaltecida pelo prefeito Júnior da Femac. “O dinheiro dos nossos impostos vai para Brasília e se não tivermos lá gente séria e comprometida com a cidade, ele não volta. E é isso que o deputado Sérgio Souza tem feito: abraçado os pleitos de Apucarana. Hoje o município tem no Congresso Nacional uma voz falando todos os dias o seu nome e de outras cidades do Vale do Ivaí. Agradecemos a ele a liberação de mais esta verba tão importante. O Sérgio contribuiu para a criação do curso e segue ajudando na sua estruturação pois, assim como nós, é um grande defensor da universidade pública e de qualidade”, concluiu o prefeito de Apucarana.

Sérgio Souza garantiu R$ 20 milhões para Apucarana

Por meio de ações direta do deputado federal Sérgio Souza (MDB) foram garantidos para Apucarana cerca de R$ 20 milhões nos últimos dois anos. O prefeito Júnior da Femac destaca que são obras de grande relevância para a população local e da região.

Ele destaca a Escola Municipal Prefeito José Domingos Scarpelini, com investimento de R$ 5,2 milhões, que está em construção. Outra conquista são as obras de drenagem e pavimentação asfáltica da nova Avenida Pinho Araucária, Rua Koey Tatessuji, e de todo o Jardim Santiago, com recursos da ordem de R$4 milhões.

Soma-se ainda ao pacote de conquistas viabilizadas pelo deputado Sérgio Souza o novo Complexo Esportivo Áureo Caixote, no valor de R$ 2,3 milhões. E também o Centro de Radioterapia do Hospital da Providência, com investimentos de R$ 5,4 milhões. “Trata-se de uma conquista de valor inestimável para a população de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí, que passam a dispor de um equipamento com tecnologia de última geração, instalado no interior”, comenta a irmã Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência.