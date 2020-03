Deputado federal Sérgio Souza visita setor de radioterapia do “Providência”

A unidade de radioterapia do setor de oncologia do Hospital da Providência está pronta e aguarda apenas certificações de órgãos públicos como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a chegada de alguns materiais essenciais para o tratamento. A notícia em forma de prestação de contas e agradecimento foi anunciada na sexta-feira (6) pela direção do hospital durante visita do deputado federal Sérgio Souza e do prefeito Junior da Femac às futuras instalações do setor de radioterapia de Apucarana.

O deputado Sérgio Souza e o Secretario de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, então Prefeito de Apucarana, intermediaram junto à direção da Itaipu Binacional a conquista dos recursos de mais de R$ 5 milhões para aquisição do aparelho de radioterapia (acelerador linear, importado dos Estados Unidos) para tratamento do câncer.

De acordo com o diretor executivo do Providência Guilherme Borges, o atendimento da unidade de radioterapia vai abranger uma população de 380 mil pessoas, incluindo todo Vale do Ivaí. “Recebemos o deputado Sérgio Souza como um amigo da comunidade do Hospital da Providência. Há menos de um ano estávamos demolindo uma casa antiga neste local e hoje temos o prédio do setor de radioterapia pronto, os equipamentos instalados e caminhando para o início do atendimento ainda neste primeiro semestre”, anunciou Borges.

A diretora geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, disse que a visita de Sergio Souza é uma oportunidade de agradecer a ajuda que o parlamentar tem dado ao hospital. “A mais recente foi o recurso de emenda parlamentar para aquisição de uma secadora de roupa hospitalar e uma calandra de alta produção para a lavanderia do Hospital. São lavadas 60 toneladas de roupa ao mês e essas máquinas permitiram reduzir o turno da noite dos funcionários da lavanderia”, mencionou irmã Geovana ao apresentar aos dois equipamentos já em operação ao parlamentar.

O agradecimento de irmã Geovana também se estendeu ao prefeito Junior da Femac lembrando que a prefeitura municipal destinou R$ 1 milhão para o início da construção do setor da radioterapia. “Agora acabamos de garantir junto do prefeito a compra de um tomógrafo no valor R$ 800 mil, já que o aparelho que temos não é compatível com a tecnologia dos modernos equipamentos para o atendimento da radioterapia. Junior da Femac vem nos apoiando muito”, destacou irmã Geovana.

A visita do deputado ao setor de radioterapia foi acompanhada por diretores do hospital, profissionais da saúde e dos prefeitos de Cambira Emerson Toledo, do Rio Bom Ene Benedito Gonçalves, e de Novo Itacolomi Moacir Andreola. “Esse é um evento de agradecimento a Sérgio Souza, que teve uma participação fundamental em tornar a unidade de radioterapia uma realidade. Mas, todos nós, cada um a seu jeito, somos dono desse projeto. Ele é fruto da união que temos em Apucarana, aliada a qualidade da gestão do Hospital da Providência”, afirmou Junior da Femac.

Sérgio Souza destacou o quanto é gratificante ver um projeto da importância da unidade de radioterapia pronta para fazer a diferença na vida das pessoas que necessitam desse tratamento. “Contem comigo lá em Brasília. Podem ter certeza que vou garantir novos recursos para o Providência”, disse Sérgio Souza ao anunciar a liberação de R$ 200 mil ao hospital, fruto do entendimento com os prefeitos de Cambira, Novo Itacolomi, Rio Bom e Arapuã, que concordaram em destinar parte de emendas parlamentares aos seus municípios para ajudar Apucarana a construir o setor de radioterapia.

O investimento total do setor de radioterapia do Providência é de cerca de R$ 8 milhões, sendo R$ 3 milhões destinados a sua estrutura física e R$ 5 milhões na aquisição do moderno equipamento acelerador linear.

O deputado Sérgio Souza e o prefeito Junior da Femac receberam um certificado de agradecimento da direção do hospital. O evento no Providência também teve a presença do chefe da 16ª Regional de Saúde, Altimar Carleto, do diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta e do vereador Mauro Bertoli.