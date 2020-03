Jovem é preso suspeito de assaltar depósito de materiais para construção, em Apucarana

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde de sexta-feira (6), suspeito de assaltar o escritório de um depósito de materiais para construção, localizado na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana, em Apucarana.

O assalto foi praticado por dois homens e um deles chegou a atirar. Os dois fugiram em uma moto e acabaram sofrendo um acidente na Rua Goiás. Segundo a Polícia Militar, os bandidos abandonaram a moto, uma Honda/CG 125 Fan de cor preta, Placa ANU-3876 (roubada em Arapongas) e invadiram um ferro velho para tentar se esconder das equipes.

Durante patrulhamento, a PM recebeu denúncia de que um dos assaltantes estava correndo sentido Avenida Minas Gerais e que estava se desfazendo das roupas para não ser identificado. O rapaz foi abordado em frente ao Posto Juninho e tentou evitar a prisão com chutes e socos, negando sua participação no crime.



Contudo, ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos atores do roubo, porém os pertences tomados em assaltos não foram localizados com ele. Mais tarde, o jovem confessou sua participação no roubo e alegou que seu comparsa teria atirado fugido sentido linha férrea onde se descaracterizou. Até a publicação desta reportagem, o outro suspeito não havia sido preso.