Homem sofre assalto em Apucarana 

Um homem que estava na BR-376 no Parque Industrial Norte, em Apucarana na tarde de sexta-feira (6), sofreu um assalto. Dois homens a pé roubaram dinheiro.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que dois homens chegaram a pé, um usava capacete preto e branco com jaqueta florida e calça jeans, e o outro, capacete azul e verde com calça jeans. Um dos suspeitos estava armado com um revólver cromado e anunciaram o assalto.

Os ladrões roubaram uma certa quantia em dinheiro e depois fugiram. A PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.