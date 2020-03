Homem morde rosto de mulher durante briga em Apucarana 

Uma mulher de 23 anos sofreu diversos ferimentos após ser agredida pelo marido. Ele teria até mordido a bochecha dela. O casal estava brigando no cruzamento das Rua Firmam Neto e São Paulo, no centro de Apucarana na madrugada deste sábado (7) e testemunhas chamaram a Polícia Militar (PM).

A PM informou que durante deslocamento para uma ocorrência a equipe foi abordada por populares que relataram que dois homens estariam agredindo uma mulher, e ela estaria correndo risco de vida.

A equipe foi rapidamente para o local e encontrou uma aglomeração de pessoas. Os policiais constaram que uma mulher estava desferindo tapas contra um homem, e ao mesmo tempo o homem estava mordendo o rosto dela e um outro rapaz aparentava puxar ou segurar a moça.

Conforme a PM, ao dar voz de prisão, os homens empreenderam fuga, sentido à Avenida Minas Gerais, e a mulher que ficou no local passou a gritar: "prende ele, ele tá me batendo, ele quer me matar, é sempre assim, ele me bate sempre."

Segundo a PM, a vítima que já é conhecida no meio policia, estava com ferimentos no corpo,como, escoriações no pé esquerdo, corte na testa lado esquerdo, arranhão próximo ao nariz e hematoma grande na região da bochecha lado esquerdo, proveniente de uma mordida.

O que chama atenção, é que segunda a PM, de forma inesperada a mulher passou a se exaltar contra a equipe e a dizer que não era para nenhum policial ir atrás do seu convivente, então foi na direção dos policiais aparentando a intenção de uma suposta agressão. Ela foi contida e algemada.

Uma outra equipe localizou os suspeitos, que foram presos e levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A mulher também foi encaminhada para a delegacia e não detalhou o motivo da confusão.