Van avança preferencial e bate contra ônibus da Val, em Apucarana 

Um ônibus da Viação Apucarana Ltda (Val) se envolveu em acidente com uma van, na tarde desta sexta-feira (6), no cruzamento da Rua Gastão Vidigal com a Rua Miguel Simião, no centro da cidade.

Segundo informações dos agentes de trânsito, o ônibus da Val trafegava pela Gastão Vidigal, quando foi atingido pela van Fiat Ducato, placa de Londrina, que teria avançado a preferencial. Ainda conforme os agentes, o cruzamento está devidamente sinalizado.

Dois passageiros do ônibus foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os motoristas da van e do ônibus saíram ilesos.