Prefeitura promove atividades para o mês da mulher

A Prefeitura de Apucarana promove, ao longo do mês de março, uma série de atividades para celebrar o Mês da Mulher, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), com a colaboração de outras secretarias e entidades parceiras.

Haverá palestras e debates, filmes, atividades físicas, conferência, ações sociais, cursos profissionalizantes novos, feiras da economia solidária, jogo de futebol feminino, homenagem à mulher educadora. Diversos espaços da cidade estarão ocupados, discutindo o papel da mulher na sociedade, a violência doméstica, o empoderamento feminino, a garantia dos direitos da mulher.

A secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, lembra que Apucarana é uma das poucas cidades do Estado a ter um organismo executivo responsável por cuidar exclusivamente das políticas públicas voltadas à mulher. “O diferencial desta gestão está na valorização e no empoderamento da figura feminina. A mulher tem voz, tem espaço e poder de decisão. Prova disso é que metade do secretariado municipal é constituída por mulheres, e são secretarias muito bem geridas e exitosas. Além disso, dos 399 municípios do Paraná, aproximadamente 10 têm secretarias da Mulher. Apucarana se destaca no Estado e serve de referência de políticas públicas para as mulheres no Vale do Ivaí”, afirma.

Para o prefeito Júnior da Femac, a valorização da mulher é uma constante no âmbito da administração municipal. “A questão da mulher, o protagonismo dela, é tratada de forma contínua na gestão Beto Preto. Apucarana tomou a decisão de continuar com o botão do pânico, que juntamente com o premiado programa de Rede de Mulheres Solidárias, que já conta com mil integrantes, são ações permanentes da administração municipal. E agora, neste mês, uma extensa programação vai chamar a atenção para a importância da mulher na família e na sociedade.”