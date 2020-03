Prefeitura contrata 200 estagiários para educação

O Prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes recepcionaram, na manhã desta sexta-feira (6/3), no salão de eventos da Autarquia de Educação, os cerca de 200 estagiários que estão sendo contratados para os 24 centros infantis e 35 escolas da rede municipal de ensino. Eles são acadêmicos dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Psicologia e Magistério.

Admitidos por meio do Instituto Proe Estágio, em conformidade com a lei nº 11.788/2008, os estagiários devem auxiliar os professores em sala de aula, sob a supervisão das equipes diretivas das unidades escolares.

“Além da contratação dos estagiários, nós estamos com um concurso público em andamento para a seleção de novos professores e assistentes infantis. Os aprovados no processo do Aprende (Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal) também devem ser convocados em breve. A gestão Beto Preto e Junior da Femac tem compromisso com a recomposição do quadro de funcionários dos centros infantis e escolas,” afirmou a secretária de educação.

O prefeito Junior da Femac pediu o empenho e a dedicação dos estagiários. “Aproveitem ao máximo essa oportunidade de formação profissional. E lembrem-se sempre de que vocês estão lidando com o bem mais precioso das famílias: as crianças,” disse.

Durante o evento da manhã de hoje, cada estagiário recebeu um jaleco na cor azul, personalizado com o brasão de Apucarana. O uniforme servirá para identifica-los no ambiente escolar.