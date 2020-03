PM leva música e poesia para pacientes do Cisvir em Apucarana

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (8) o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), DZ Vigilância e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), promoveram uma manhã diferente nesta sexta-feira para as mulheres que estavam aguardando uma consulta médica na sede do órgão.

As mulheres presentes foram agraciadas com um poema e música. A apresentação musical contou com a participação dos soldados Arnaldo Leroz Neto, no violão e vocal, e Renato Cézar de Oliveira, na bateria e vocal, além dos vigilantes Jéferson e Oziel, no teclado e saxofone.

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, e de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda - que é o presidente do Cisvir, também participaram do evento, entregando rosas para todas as mulheres presentes.