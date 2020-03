Câmara da Mulher entrega “Prêmio Mulher Destaque 2020”

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Apucarana, entregou na noite de quinta-feira (05), o Prêmio Mulher Destaque 2020. Em sua 3ª edição, foram homenageadas onze mulheres indicadas pelos vereadores, que de acordo com a Lei nº 158/2017, de autoria da vereadora Márcia Sousa, se destacaram profissionalmente ou prestaram relevantes trabalhos na área social, com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania.

A sessão solene, presidida pelo vereador Luciano Molina, contou com a presença de autoridades municipais, convidados, imprensa e familiares da homenageada que lotaram as dependências da Casa de Leis. A leitura de Bíblia foi feita pela primeira dama, Carmen Lúcia Izquierdo Martins.

“É uma honra presidir uma sessão importante como essa e ao mesmo tempo homenagear e entregar o Prêmio Mulher Destaque a essas mulheres guerreiras e batalhadoras que fizeram e fazem história em nossa cidade. Agradecemos o empenho, o carinho e a dedicação de todas as mulheres, pilares da nossa sociedade. Uma justa homenagem a quem faz a diferença na vida de cada um de nós”, disse Molina. Ele destacou que a homenagem estende-se à todas as mulheres de Apucarana.

Em nome dos vereadores, Márcia Sousa destacou a importância do evento. “Cada vereador escolheu a sua homenageada e isso é muito importante para todos nós e principalmente para cada uma delas. Um evento grandioso que esperamos que se repita por vários anos, pois temos mulheres maravilhosas na nossa sociedade, na nossa comunidade e que merecem ser reconhecidas”, ressaltou a vereadora. Márcia parabenizou todas as homenageadas lembrando a força, a garra e a determinação da mulher.

Presente no evento, o prefeito Junior da Femac pontuou que a homenagem engrandece as mulheres e a cidade. “Apucarana é um nome feminino e daí vem a força dessa cidade fantástica, construída por pioneiras, pioneiros e que aprendemos com as mulheres todos os dias. Onze mulheres homenageadas, cada uma com sua história, mas todas, exemplos de vida, todas ligadas a família, ao trabalho, a fé, a esperança, enfim, pessoas que inspiram todas nós”, disse o prefeito.



HOMENAGEADAS

CARMEN APARECIDA ZANON homenageada pelo vereador Antônio Carlos Sidrin



ELIZETH DE FÁTIMA VENTURA METTA homenageada pelo vereador Marcos da Vila Reis



MARIA APARECIDA GERMANA DE OLIVEIRA homenageada pelo vereador Edson da Costa Freitas



MARLENE FERNANDES MENDES homenageada pelo vereador Franciley Preto Godoi, Poim.



ZÉLIA SOUZA SANTOS VAZ homenageada pelo vereador Gentil Pereira



MARIA FRANCISCA DA ROCHA GREGÓRIO homenageada pelo vereador José Airton Deco de Araújo



IRMÃ DEONÍSIA DIADIO homenageada pelo vereador Lucas Leugi



APARECIDA MERCADANTE homenageada pelo vereador e presidente do Legislativo, Luciano Molina

MARIA B. DA SILVA homenageada pela vereadora Marcia Sousa



MARIA TOSCHI VENÉRIO MARTINS homenageada pelo vereador Mauro Bertoli



GISELE CRISTINA SERAFIM homenageada pelo vereador Rodolfo Mota