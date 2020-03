 Copa da Amizade Kids de Apucarana começa neste domingo 

Com número recorde de equipes participantes, começa neste domingo (8), a 4ª Edição da Copa da Amizade Kids, que já virou tradição em Apucarana e região.

Neste ano, a copinha terá a participação de equipes tradicionais e conhecidas, como o Projeto Gol na Vida, Laranja Mecânica, de Arapongas, entre outros. No total serão 45 times de oito cidades, distribuídas em 17 agremiações.

A 4ª edição terá a participação aproximada de 700 crianças entre 6 a 14 anos e envolve mais de 1.500 pessoas entre atletas, pais, parentes, organizadores e torcedores.

Com oito jogos programados, a rodada inaugural será disputada no CT Fama na cidade de Apucarana. As partidas começam a partir das 8h30m estendendo até por volta das 12h30.

A organização e realização da 4ª edição da Copa Kids, estará a cargo da recém fundada Liga Kids Apucarana.

O presidente da liga Gerson Luís, comemora a número maior de equipes participantes. "É muito satisfatório, a copa virou realmente regional, a liga tem essa finalidade de organizar esses torneiros para as categorias de base. O campeonato deve durar aproximadamente quatro meses, com cerca de 15 rodadas até chegar as finai. É muito gratificante ver os meninos e também as meninas que jogam, é muito bom ver as famílias reunidas, e precisamos mesmo incentivar o esporte," detalha Gerson.

Veja a programação completa para a primeira rodada:

CT FAMA – CAMPO A

08:30 – SUB 14 – ARENA FORCE X E C LARANJA MECÂNICA

09:30 – SUB 14 – ARAPONGAS FOSTER/SV SEMI JOIAS‐EQP B X E C LARANJA MECANICA‐EQP B

10:30 – SUB12 – FLORIANO FC ‐ MAX SOLD X E C LARANJA MECÂNICA

11:30 – SUB12 – GOL DE PLACA ACADEMIA DE FUTEBOL X E C LARANJA MECANICA ‐ EQP B

CT FAMA – CAMPO B

08:30 – SUB12 – ARAPONGAS FOSTER/SV SEMI JOIAS X PROJETO BENTO SHOW

09:30 – SUB12 – ARENA FORCE X HABITAT KIDS

10:30 – SUB10 – ARENA FORCE X PROJETO BENTO SHOW

11:30 – SUB10 – ARAPONGAS FOSTER/SV SEMI JOIAS X CT DAVI FUTSAL

Assista a entrevista completa: