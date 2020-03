Final de semana deve ser de tempo estável, prevê Simepar

Seguimos nesta sexta-feira (6) com chuva mais forte prevista entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. No Paraná a massa de ar que predomina contribui para ocorrência de chuvas isoladas, rápidas, a partir da tarde. Esta condição é mais elevada próximo a encostas de serras e vales de rios, com baixo risco de temporais. Temperaturas amenas no amanhecer nas regiões mais altas do estado (centro-sul, Campos Gerais e RMC).

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC. Não existe a previsão de chuva.

Sábado

Poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná neste sábado (7).No setor leste, entre a região de Curitiba e litoral, presença de muitas nuvens, devido ao ingresso de umidade do Oceano. O sol também aparece por alguns momentos. No interior fica mais quente, e entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense chove de forma rápida e isolada a partir da tarde.