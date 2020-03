Apucarana Sport tem novo treinador 

O Apucarana Sports apresentou na noite de quinta-feira (05), na sede do clube, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, o novo técnico do time, que vai disputar o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2020.

O novo treinador será o gaúcho Bruno Saymon da Silva Pinheiro, de 32 anos. Após reunião com presidente Douglas Rodrigues de Lima e com o diretor Ayrton Junior, o Índio, assinou o contrato e já começou trabalhar nesta sexta-feira (6)

Bruno já foi técnico nas categorias de base e do time profissional do Verê Futebol Clube, onde conquistou bons resultados.

No Verê em 2018, Bruno foi campeão estadual na categoria sub-17 e chegou a semifinal da Terceira Divisão. No ano passado, com o comando dele, o Verê também chegou a semifinal no Paranaense Sub-19.

Com 32 anos, Bruno possui formação em Educação Física pela Universidade Metodista do Sul de Porto Alegre e especialização em Futebol e Futsal pela Universidade Gama Filho. Atuou como preparador físico em período de estágio nas equipes do Grêmio e do Internacional. Com experiências adquiridas em grandes clubes, Bruno iniciou a sua carreira como técnico em times do Rio Grande do Sul e em seguida no Paraná.

O Apucarana Sports estreia no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso no dia 5 de abril em casa, às 15h30, contra o Andraus, de Campo Largo.