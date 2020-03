Edhucca e Lar realizam bazar de março neste sábado

Acontece neste sábado,(7) o bazar beneficente de março, promovido pela Edhucca e Lar Sagrada Família. O bazar, é dividido em vários setores, com dezenas de opções em cada um deles.

Na seção de brinquedos, por exemplo, tem ursinhos de pelúcias, bonecas, carrinhos, bolas, joguinhos de memória, entre vários outros.

Para as crianças, encontra ainda mochilas escolares, roupas e calçados para o dia a dia e também para eventos especiais. Se este for o caso, não deixe de visitar o Brechó Chique, que está localizado no fundo do bazar. Neste cantinho, os voluntários selecionam peças diferenciadas, algumas inclusive novas.

Já no setor de vestuário adulto, o público irá encontrar dezenas de opções de calças, shorts, camisetas, blusinhas, macacões, vestidos de festas e calçados.

Na parte de utensílios domésticos, pratos, jogos de copos, chaleiras coloridas, jarras e vários potes plásticos. Tudo novinho.

Também tem dezenas de latas de leite Aptamil, tinta para cabelos, objetos decorativos e livros.

O bazar da Edhucca e lar Sagrada Família acontece neste sábado, das 9h às 16 horas, na Rua José Antônio Alves de Paula Filho, nº 53 B, no antigo barracão da Armarinhos Paraná/ Santa Catarina, ao lado da Bonfim Tintas, próximo ao Cidade Canção.

A renda da venda do bazar é destinada para as atividades assistenciais da Edhucca e também ao Lar Sagrada Família.