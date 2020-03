Idosa é furtada dentro de ônibus coletivo em Apucarana

Uma idosa de 68 anos foi furtada dentro de um ônibus coletivo em Apucarana, da linha Sumatra, na tarde desta quinta-feira (05).

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a idosa relatou que estava dentro do ônibus quando duas mulheres loiras, de roupa branca, se aproximaram e esbarram nela. No momento, a vítima não percebeu nada, mas após descer do ônibus, ela percebeu que sua bolsa estava aberta e que a carteira, vários cartões e cerca de 600 reais em dinheiro haviam sido furtados.



A PM chegou a realizar buscas, mas ninguém foi encontrado.