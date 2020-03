Homem armado com espingarda assalta motociclista em Apucarana

Um motociclista sofreu um assalto no final da manhã de quinta-feira (5). O crime aconteceu no Correia de Freitas, em Apucarana. Os ladrões estavam armados com uma espingarda.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM) e disse que trafegava com sua motocicleta pela Estrada do Rio do Cerne, quando dois homens em um moto apontaram a espingarda, obrigaram ele parar e roubaram sua moto, um Honda CG 125 preta.

Além da moto, os ladrões levaram também o celular da vítima. A PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.