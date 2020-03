Complexo Esportivo Áureo “Caixote” será inaugurado nesta sexta-feira

Após mais de três décadas, Apucarana ganha um novo centro esportivo, contemplando a juventude da região leste de Apucarana. O Complexo Esportivo Áureo Francisco Silva “Caixote” será inaugurada nesta sexta-feira (6), a partir das 16 horas, na Rua Denhei Kanashiro, junto da Apae. A praça esportiva teve um investimento de R$ 2.250.000,00 com recursos do Governo Federal, obtidos pelo deputado federal Sérgio Souza, além de contrapartida de R$ 80.000,00 do município.

O novo centro esportivo tem 2.400 metros quadrados de estrutura física, incluindo um ginásio de esportes, com quadra de medidas oficiais para futebol de salão e handebol. No local também irá sediar escolinhas de base de basquetebol e voleibol, além de aulas de artes marciais, atendendo grupos da terceira idade. A praça esportiva conta ainda com duas canchas cobertas de bocha sul-americana.

No evento desta sexta-feira, o prefeito Junior da femac, e a secretária de esportes Jossuela Pinheiro recebem o deputado federal Sérgio Souza, o secretário de saúde do Estado Beto Preto, o secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva; e o superintendente estadual do esporte, Hélio Wirbiski.

A entrega do Complexo Esportivo Áureo Caixote terá ainda as presenças de crianças das escolas municipais, atletas das escolinhas, veteranos do basquetebol masculino e feminino de Apucarana e familiares do homenageado.

A professora Jossuela Pinheiro destaca que Apucarana ganha mais uma bela praça esportiva. “Vamos inaugurar mais uma grande obra da gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac, graças também ao apoio total do deputado Sérgio Souza. Homenagearemos uma pessoa importante e fundamental para o esporte da nossa cidade. Uma pessoa que colocou Apucarana no alto do pódio, com conquistas, vitórias e títulos. É uma homenagem mais do que justa para um homem que amava o esporte e a cidade que o acolheu”, enaltece Jossuela Pinheiro.

Para o prefeito Junior da Femac trata-se de uma grande conquista para o esporte apucaranense e, principalmente, para a juventude que irá dispor de um moderno centro de treinamento na região leste da cidade. “Enaltecemos o trabalho do Beto Preto que intermediou o projeto junto ao deputado federal Sérgio Souza, que garantiu os recursos necessários junto ao Governo Federal. Aliás, o Sérgio Souza é um grande amigo de Apucarana, pelo excepcional trabalho realizado em favor do município”, assinala Junior da Femac.

Sérgio Souza garantiu R$ 20 milhões para Apucarana

Por meio de ações direta do deputado federal Sérgio Souza (MDB) foram garantidos para Apucarana cerca de R$ 20 milhões nos últimos dois anos. O prefeito Junior da Femac destaca que são obras de grande relevância para a população local e da região.

Ele destaca a Escola Municipal Prefeito José Domingos Scarpelini, com investimento de R$ 5,2 milhões, que está em construção. Outra conquista são as obras de drenagem e pavimentação asfáltica da nova Avenida Pinho Araucária, Rua Koey Tatessuji, e de todo o Jardim Santiago, com recursos da ordem de R$ 4 milhões.

Soma-se ainda ao pacote de conquistas viabilizadas pelo deputado Sérgio Souza o novo Complexo Esportivo Áureo Caixote, no valor de R$ 2,3 milhões. E também o Centro de Radioterapia do Hospital da Providência, com investimentos de R$ 5,4 milhões. “Trata-se de uma conquista de valor inestimável para a população de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí, que passam a dispor de um equipamento com tecnologia de última geração, instalado no interior”, comenta a irmã Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência.

O prefeito Junior da Femac relaciona ainda, além de uma série de emendas do parlamentar, a conquista do curso Engenharia da Computação, no Campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). “A instituição também obteve recursos para implantar novos blocos”, lembra Junior.

Um vencedor, como atleta e técnico

Paulista de Santos, Áureo Francisco Silva, o Caixote, foi jogador do Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana (Gera) e do Apucarana Futebol Clube no final da década de 50 e início dos anos 60. Também foi treinador das equipes de Apucarana (basquetebol masculino e feminino) e de futsal masculino.

Foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) pelas duas modalidades. Na equipe de basquetebol feminino foi pentacampeão dos JAP´s: 1965, 1979, 1980, 1982 e 1983. Ainda foi treinador da Seleção Paranaense de basquetebol feminino no início da década de 70.

Em suas fileiras passaram atletas como Bressan, Peta, Daniel Blanski, Evandro, Ilkiu, Marcos, Alex, Aquiles, Carlão, Luís Limper, Paulão, Edilson Canesin, Goreti, Sônia Bueno, Dione, Samira, Cristina, Sueli Costa, Regina Bressan, Osvaldina, Luzia, Kátia Matias, Ilda, Maria de Nazaré, Marília, Helena, Val, Tinduca, Márcia, Nanci Glade, entre outras.

No futebol, Caixote foi campeão paranaense da Segunda Divisão em 1984 pelo Apucarana Atlético Clube (AAC), colocando a equipe na elite do Estado em 1985.

Ele também foi serventuário da justiça estadual e atuou como dirigente esportivo na antiga Autarquia Municipal de Esportes de Apucarana (AMEA) e do Departamento de Esportes da Prefeitura de Apucarana (DEPA), nas gestões dos ex-prefeitos Voldimir “Mirão” Maistrovicz e Carlos Roberto Scarpelini.

Áureo Caixote faleceu no dia 19 de agosto de 2015. Ele era pai de Carlos Francisco Silva Filho, Nathie Silva e Áureo Francisco Silva Filho. Áureo deixou ainda seis netos e viúva, a professora de Educação Física, Ísis, também já falecida.