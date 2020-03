Apucarana libera mais meio milhão para o Programa Interbairros

O Programa Interbairros, uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana que promove mobilidade urbana através da abertura e asfaltamento de ruas, vai atender mais duas regiões. Em ato no gabinete municipal, o prefeito Júnior da Femac autorizou nesta quinta-feira (05/03) abertura de licitação para pavimentação de 140 metros lineares de um trecho paralelo à linha férrea, nas imediações da Vila Apucaraninha, promovendo interligação entre as ruas Dr. Osvaldo Cruz e Osório Ribas de Paula, e a pavimentação de 240 metros lineares da Rua Roberto Dias de Oliveira, entre as ruas Rafael Sorpile e Francisco de Mesquita Gomes, estabelecendo uma interligação entre os núcleos Marcos Freire e Dom Romeu Alberti. O investimento máximo previsto nas duas obras é na ordem de R$512 mil, com recursos municipais.

Ao assinar as autorizações e encaminhar os processos para a Secretaria de Gestão Pública dar andamento à concorrência pública, Júnior salientou que os trechos que serão atendidos são emblemáticos. “São vias que, embora não pavimentadas, já são utilizadas como alternativa de mobilidade pela população e que muitos perguntam, o porquê da prefeitura não ter asfaltado antes. Importante lembrar que a gestão Beto Preto priorizou levar asfalto para os bairros, onde muitos moradores esperaram por até 40 anos. Com isso, depois de liberar a obra para o Jardim Santiago, último bairro ainda sem a benfeitoria, e também para as regiões de chácara, como os recantos Mundo Novo e Belvedere, estamos podendo expandir as ações do Programa Interbairros”, explicou o prefeito Júnior da Femac, frisando que a administração municipal poderia fazer muito mais não fossem as dívidas herdadas de outras gestões. “Somente no ano passado saíram dos cofres municipais R$20 milhões para pagamento de dívidas que nem eu e nem o ex-prefeito Beto Preto fez, recursos que poderiam ser aplicados em muitas outras obras e serviços para a população”, revelou o prefeito.

Júnior destacou que a ligação asfaltada entre o Marcos Freire e o Dom Romeu é aguardada há pelo menos 26 anos. “A urbanização do prolongamento da rua Antonieta Lautenschlager, entre as ruas Osório Ribas e Osvaldo Cruz também é uma reivindicação antiga da população e bastante cobrada por intermédio do vereador Lucas Leugi, que agora estamos podendo realizar”, relatou. Segundo ele, o asfaltamento do trecho abre uma nova alternativa de tráfego. “Tanto para quem vem da região do Colégio Estadual Cerávolo e quer acessar o centro, quanto para quem vem pela rua Clotário Portugal e quer acessar bairros da região”, observou o prefeito. Segundo ele, o Programa Interbairros tem cumprido muito bem com o seu papel. “Já executamos mais de 20 obras, melhorando a mobilidade em todas as regiões de Apucarana”, afirmou Júnior da Femac.

O secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, relata que a ligação entre as ruas Osvaldo Cruz e Osório Ribas de Paula prevê urbanização de 1,2 mil m² ou o mesmo que 140 metros lineares. “Serão realizadas obras de drenagem com galeria pluvial, meio-fio e pavimentação asfáltica”, informa Moreno. O investimento máximo previsto com a licitação é na ordem de R$162 mil.

Já a pavimentação da Rua Roberto Dias de Oliveira vai envolver urbanização de 2,4 mil m² ou 240 metros lineares. “Além da drenagem com galeria pluvial, meio-fio e pavimentação asfáltica, será feita a canalização do córrego Ouro Fino com implantação de tubos metálicos”, explica o secretário de Obras. O investimento máximo previsto é de R$350 mil. A projeção é de que a empresa vencedora da licitação seja conhecida em 60 dias e as obras tenham início no final de maio.