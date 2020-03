Policial paraguaio procura a delegacia de Apucarana para denunciar suspeito de estelionato 

A equipe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana foi procurada na manhã desta quinta (5), por um policial e advogado, que vive em Ciudad Del Este, para denunciar um homem de 31 anos, de Apucarana, suspeito de aplicar golpes em mais de 200 pessoas no Paraguai. Entre os lesados pelo golpe está o homem que fez a denúncia.

De acordo com o policial e advogado paraguaio, o rapaz alugou uma casa de luxo e transitava com um carro de alto padrão, além de se passar por advogado e empresário do ramo de compra e venda de veículos e de telefones celulares. De acordo com a vítima, o apucaranense pagava com cheques sem fundos e depois os revendia por um valor abaixo do preço do mercado.

O lesionado disse à polícia que comprou uma caminhonete do suposto golpista, mas que depois o homem pediu o veículo de volta, alegando que o antigo dono queria o carro de volta. O paraguaio disse aos policiais, que perdeu cerca de R$ 160 mil e que o homem aplicou diversos golpes em Apucarana e região.

Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o homem já é conhecido no meio policial e as informações serão investigadas por ele e sua equipe.