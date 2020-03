O Lions Clube de Apucarana e a associação DownLoad, de apoio à síndrome de down, de Apucarana, realizam sukiyaki com filé mignon no dia 21 de março, às 20 horas. O evento acontece na sede do Lions, localizada na Rua Hermes da Fonseca, 405. Crianças de até 5 anos não pagam.