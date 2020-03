Time do Apucarana Futsal está completo e treina para participar do Campeonato Paranaense

Os jogadores de outros estados que foram contratados para reforçar o time do Apucarana Futsal, já chegaram na cidade e participaram na noite de quarta-feira (4) de um treino com todo o elenco.

Do Ceará vieram Victor Breno Souza Rodrigues, Antônio Lucas Souza e Anderson Michel de Souza Santos, o Andinho e de São Paulo, João Vitor Vicente.

Victor Breno e Antônio Lucas chegaram na quarta de manhã. "Eu tenho 21 anos, vim de Fortaleza e já joguei em vários times. Estou muito animado para jogar em Apucarana, com a expectativa lá em cima. Vou dar o meu melhor," relatou Lucas.

Breno também está animado e feliz pela oportunidade. "Estou muito feliz, feliz por confiar em mim, por eu estar no time. Também sou de Fortaleza e tenho joguei em times da minha região. Vou trabalhar muito, para conseguir bons resultados," comenta.

Lucas só estranhou o clima da cidade. "Cheguei, dei uma volta pela cidade, é um lugar lindo, com um clima diferente, já até senti frio e percebi que venta bastante", disse rindo o jogador.

O treinador Wilton Batista já está traçando estratégias para obter bons resultados. " O elenco está completo, estamos realizando um trabalho de defesa, contra-ataque. Estamos trabalhando bastante para conquistar bons resultados. Nosso objetivo é fazer uma boa primeira fase na série bronze, se classificar bem e tentar o acesso para a série prata. Ano passado carreguei praticamente o time sozinho, esse ano temos o apoio de vários parceiros. Graças a Deus temos um time muito bom, a maioria são atletas da cidade. Vamos dar o sangue e fazer uma boa campanha," detalha o técnico.



O empresário e integrante da diretoria do Apucarana Futsal, Luis Fernando Milan, informou que no dia 16 de março já aconteceu o arbitral do campeonato.



"Estamos na expectativa, no dia 16 já vamos descobrir a data de estréia do campeonato, os adversários da primeira fase, estamos animados.Estamos empolgados, a comunidade está nos abraçando e estamos conseguindo patrocinadores, mas ainda precisamos de mais apoio. Esse time vai nos dar muito orgulho. Quero também agradecer a prefeitura que está nos apoiando," ressalta.

O grupo de empresários que apoia o Apucarana Futsal, prepara a revitalização da quadra do Club 28 de Janeiro, para os treinos do Apucarana Futsal e grandes disputas.

O local também será sede de treinamento para o time titular e base. "Queremos desenvolver um trabalho social na cidade, com categorias de base, transformar o esporte de Apucarana," finaliza Milan.

Veja como foi o treino dos jogadores.