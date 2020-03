Polícia Civil de Apucarana prende três pessoas envolvidas em roubo de malote 

O setor de furtos e rubos da Polícia Civil de Apucarana, cumpriu três mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário contra um mesmo homem, pelo crime de roubo agravado. O suspeito foi preso na quarta-feira (4).

Segundo o delegado Marcus Felipe, o crime ocorreu no dia 10 de fevereiro deste ano, em uma empresa localizada na Avenida Central do Paraná, Jardim Diamantina, em Apucarana. Do local foi roubado um malote referente ao pagamento dos funcionários.

Durante a operação, três pessoas foram presas. As investigações apontaram que o delito foi praticado por quatro indivíduos armados, e segundo relatos das vítimas, os assaltantes agiram com muita violência durante a ação criminosa.



Testemunhas relataram que um dos indivíduos chegou a puxar o gatilho na direção da cabeça de uma das vítimas, e que a arma não efetuou o disparo.



Dentre os investigados, um deles foi funcionário da empresa, e existem fortes indícios de que foi a pessoa responsável por passar as informações aos assaltantes, conforme o delegado.



As investigações continuam com a finalidade de identificar e qualificar os demais participantes do crime, bem como localizar as armas de fogo utilizadas para a prática do assalto.