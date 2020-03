Piloto de Apucarana participa do Campeonato Brasileiro de Enduro 

O piloto apucaranense Romeu Eurich viajou nesta quinta-feira (5) destino Itapema em Santa Catarina, para participar da abertura do Brasileiro de Enduro Fim.

Romeu vai competir pela categoria E-50. As competições começam na Praça da Paz, com o Super Prime, na sexta-feira (06), a partir das 19h. No local será montado um circuito com obstáculos artificiais, como rampas, pedras e troncos.

Já no sábado (07) e domingo (08), as provas do Catarinense e Brasileiro acontecem na sede do Itapema Off Road, na rua 708 do Bairro Várzea com diversas categorias, a partir das 8h.

O percurso das provas também deve passar no Morro da Antena e Bairro Sertão do Trombudo. "Estou indo para tentar fazer uma participação bacana, não é fácil,são provas distantes, o brasileiro são provas longas, por isso importante chegar antes e fazer uma vistoria, ver equipamento, mas estou animado," comenta o piloto.

Romeu é um piloto experiente, já participou de vários campeonatos e conquistou diversos títulos.