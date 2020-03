PRF ainda não tem pistas de caminhão carregado de soja que provocou acidente na BR 369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) procura por pistas do veículo responsável por um derramamento de carga de soja na pista da BR 369 em Apucarana, na noite desta quarta-feira (04), que provocou um acidente envolvendo 3 veículos.

De acordo com a PRF, o responsável pelo caminhão abandonou o local e não há câmeras de segurança naquela que região que possam facilitar a identificação do veículo.



A Viapar, concessionária responsável pela rodovia realizou a limpeza do local, retirando a soja da pista. De acordo com a assessoria da concessionária, por volta da meia noite a pista já estava limpa e completamente liberada para o tráfego.



Acidente



Três veículos rodaram da pista e invadiram o canteiro central da BR-369 na noite desta quarta-feira (4) em trecho próximo a entrada de Apucarana. Ninguém se feriu.