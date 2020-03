Copel esclarece pane de energia na região central de Apucarana

Parte da região central de Apucarana ficou no escuro na noite desta quarta-feira (04) após uma pane em uma conexão de rede de energia elétrica.

De acordo com a assessoria da Copel, cerca de 549 imóveis foram afetados na região da Avenida Curitiba. Até o Hospital da Providência teve o fornecimento interrompido, e precisou utilizar os geradores de energia para manter os atendimentos durante o trabalho de manutenção de rede.



A Copel afirmou que o desligamento foi causado por defeito em uma conexão de rede, na esquina da avenida Curitiba com Rua Clóvis da Fonseca, onde as equipes trabalharam na manutenção corretiva. O fornecimento foi interrompido das 20h às 21h.

Os serviços já foram normalizados.