PF realiza operação contra o tráfico internacional de armas; Apucarana é alvo

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação, na manhã desta quinta-feira (5), contra o tráfico internacional de armas de fogo. Apucarana é um dos alvos da ação que acontece também em outros estados.

Foram expedidos 72 mandados em nove estados, 10 de prisão preventiva e 62 de busca e apreensão.

Além do Paraná, a ação ocorre nos seguintes estados: Bahia,Rio Grande do Norte,São Paulo,Paraíba,Sergipe,Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, a investigação começou no primeiro semestre de 2018, quando a polícia identificou que armas estavam sendo transportadas pelos Correios, escondidas dentro de equipamentos de treino para artes marciais, como aparadores de chute, luvas e caneleiras.



Durante as investigações, a PF identificou que um grupo de pessoas dos estados do Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte atuavam em associação na importação, guarda, remessa e transporte de armas de fogo, acessórios e munições, que teriam como destino diversos outros estados do país, com destaque para Bahia e Rio Grande do Norte.



Foram realizadas também apreensões de armamentos e acessórios escondidos em tanques de combustíveis de veículos, usados durante o transporte para alguns dos Estados do nordeste.

A suspeita é de que o grupo enviou e transportou, desde de 2016, mais de 300 armas de fogo, investindo cerca de dois milhões de reais na compra do armamento.

Ao menos, 28 pessoas devem ser indiciadas pela PF pela prática do crime de tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica.



O alvo da ação em Apucarana não foi revelado.

(Com informações, G1\Tarobá News)