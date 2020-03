Saúde de Apucarana recebe duas novas ambulâncias

A frota da Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana ganhou nesta quarta-feira (04) o reforço de duas novas ambulâncias de suporte básico, entregues em solenidade no Palácio Iguaçu pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário de Estado da Saúde Beto Preto. O mesmo evento também garantiu dois carros para a 16ª Regional de Saúde.

Os veículos, num total de 100, entregues hoje a diversos municípios pelo governo do estado, serão utilizados para auxiliar no atendimento de urgência e emergência de pacientes, como as ambulâncias de suporte avançado que são equipadas com todos os aparelhos que se utiliza em Unidades de Terapia Intensiva nos hospitais; remoção de pacientes, com as ambulâncias de suporte básico; e os automóveis cujo objetivo é o deslocamento de servidores da Saúde para diversas atividades.

O prefeito Junior da Femac, que participou da entrega dos veículos em Curitiba, disse que “saúde pública é feita a todo instante. Agradeço ao secretário Beto Preto e ao governador Ratinho Júnior pelas novas ambulâncias. Temos em Apucarana uma ótima equipe na saúde. Servidoras e servidores que trabalham dia a dia, com chuva ou com sol, para fazer a saúde pública acontecer. As novas ambulâncias vão fortalecer esse trabalho.”

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que a nova frota beneficia diretamente os pacientes. “Hoje conseguimos enxergar os recursos do Paraná sendo transformados em ações efetivas, que beneficiam diretamente o paranaense. Entregamos automóveis mas, mais do que isso, entregamos o deslocamento seguro, a agilidade no atendimento, o equipamento necessário para atender no menor tempo, na melhor forma o paciente que precisar.”