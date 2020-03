“Pacientes de Curitiba” vão embarcar na rodoviária

Os pacientes de Apucarana que são transportados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) para tratamento em especialidades médicas disponíveis em hospitais de Campo Largo e Curitiba receberam uma boa notícia nesta semana. A partir de domingo (08/03), os embarques e desembarques – que até então eram realizados defronte ao prédio da autarquia – vão passar a ser feitos nas plataformas 1 e 2 do Terminal Rodoviário Interestadual João Batista Boscardin Júnior (rodoviária).

A medida anunciada pelo prefeito Júnior da Femac visa oferecer maior segurança, conforto e comunidade aos pacientes e acompanhantes, já que da maneira como vem ocorrendo as pessoas ficam expostas ao tempo, sem acesso a banheiro e segurança apropriada. “As viagens para Curitiba saem sempre tarde da noite e por isso avaliamos que a nossa rodoviária é o local ideal para abrigar a todos de forma satisfatória até o embarque, especialmente em um momento delicado onde a pessoa está debilitada, buscando o restabelecimento de sua saúde”, frisa o prefeito.

Além de maior segurança, enumera Júnior, a rodoviária oferece abrigo, ambiente para espera com assentos, televisão, tomadas para carregamento de aparelhos eletrônicos, banheiros e comércio para alimentação. “Via telefone, nossa equipe está comunicando os pacientes sobre a alteração”, disse.

As viagens para Curitiba são realizadas de domingo a quinta-feira. “Semanalmente, cerca de 150 pessoas são transportadas para ter acesso a tratamento em áreas como ortopedia, oftalmologia, pediatria e outras especialidades em hospitais de Campo Largo e Curitiba”, confirma Emídio Bachiega, vice-presidente da AMS.

A mudança de local para embarque e desembarque é somente para os pacientes que são levados a Campo Largo e à capital do estado. “Para os pacientes que vão para Londrina continua da mesma forma, com embarque e desembarque ocorrendo defronte a AMS”, esclarece Bachiega, salientando que as viagens para a cidade vizinha acontecem sempre no período da manhã, quando a autarquia já está aberta. Dúvidas ou mais informações pelo telefone 3422-5888.