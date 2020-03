CGU premia aluna da rede municipal de Apucarana

A aluna Nariany Camily Matulovic, da Escola Municipal José de Alencar, conquistou o primeiro lugar estadual no 11º Concurso de Desenho e Redação promovido pela Controladoria-Geral da União. O prêmio foi entregue à criança, na manhã de quarta-feira (4), pela coordenadora do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da CGU (NAOP-PR), Alzira Ester Angeli.

Realizado no ano passado, o concurso mobilizou mais de 818 mil estudantes, 27 mil professores e 4 mil escolas de todo o território nacional. Os trabalhos foram produzidos a partir do tema ‘Faça o que é certo, ainda que ninguém veja’, que levou os participantes a refletirem sobre ética e cidadania.

“Quando a gente fala sobre prevenção e combate à corrupção, geralmente pensamos que se trata de um assunto exclusivo dos adultos. Mas, não é verdade. Nós precisamos discutir essas questões com as crianças, desde a mais tenra idade, se quisermos formar uma sociedade transparente, participativa e atuante. O concurso de desenho e redação é uma das muitas ações de educação cidadã que a CGU promove,” afirmou a coordenadora do NAOP-PR.

Vencedora na categoria 1º Ano do Ensino Fundamental, a aluna apucaranense criou um desenho que aborda a importância da preservação dos recursos hídricos. Ela recebeu um tablet como prêmio. Já a professora que a orientou, Rosângela Sakalauskas, foi contemplada com um celular e um tablet.

“A gestão Beto Preto e Júnior da Femac compreende que todas as crianças têm direito a educação equitativa e de qualidade. Por isso, nos últimos anos, um grande esforço vem sendo empreendido na reforma e ampliação dos prédios escolares, na implantação das disciplinas de inglês e espanhol, na diversificação da merenda e na formação continuada dos profissionais. O currículo da rede municipal também foi unificado e prevê que os alunos aprendam sobre ética, cidadania, sustentabilidade, cooperativismo, entre outros assuntos importantes. Neste sentido, o projeto da CGU é um complemento aos conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula,” explicou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O vereador Marcos da Vila Reis também acompanhou a premiação na manhã de hoje. “Eu estou muito feliz de saber que, entre tantos participantes do Paraná, o primeiro lugar do concurso foi conquistado por uma aluna do nosso distrito. Isso demonstra que a administração municipal está no caminho certo, investindo em educação e no futuro das crianças,” destacou.

“O ensino que a minha filha vem recebendo na escola municipal está muito bom. Eu fiquei surpresa porque ela ainda está no primeiro ano e já conquistou um prêmio,” disse a mãe da aluna, Marinilda Macedo.

“Mais importante do que o prêmio é o conhecimento que a Nariany adquiriu por meio do concurso, aprendendo a preservar a água e o meio ambiente,” completou o pai da menina, Ederson Matulovic.