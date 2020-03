Inicia a obra de varanda no Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana

Os 88 moradores do Lar São Vicente de Paulo, de Apucarana, vão ganhar uma varanda com solário, com vista para o Lago Jaboti. A obra financiada através de promoções realizadas pelo grupo de amigos Turma da Alegria - Ângela Stoppa, de Apucarana, começou na sexta (28) e ainda não tem previsão de entrega.

A arquiteta e integrante da Turma da Alegria, Taissa Sessak Ribeiro explica como será o espaço de lazer pensando especialmente para os moradores do lar. “Será uma varanda com solário, com total vista para o lago, um espaço de descanso e lazer para os moradores. Desta forma, os idosos poderão desfrutar de uma bonita paisagem”, explica a arquiteta, que trabalhou no projeto junto da engenheira civil Beatriz Glaser Garcia e do engenheiro civil Edney Minoru Narita, de Apucarana.



A obra, de acordo com a arquiteta, soma quase 138 metros quadrados, com uma laje de concreto, fechamento em vidro temperado, cobertura com estrutura metálica e piso de porcelanato. Toda a verba investida para a construção do novo local, segundo Taissa, foi obtida através de promoções.



Além disso, ela diz que os fornecedores de materiais de construção têm colaborado de forma generosa com o projeto. “Vamos negociando com cada loja e fornecedor, que por sinal vêm fazendo um preço acessível para colaborar com a obra”, ressalta.