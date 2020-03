Prefeitura de Apucarana vai ofertar atendimento ortodôntico nas escolas municipais

Uma iniciativa inédita no município e que é realizada em poucas cidades do país, a prefeitura de Apucarana lançou nesta semana o Programa de Ortodontia na rede municipal de ensino. O atendimento de correção da posição dos dentes vai atender de forma totalmente gratuita alunos de 9 a 11 anos das 36 escolas municipais e será executado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) através do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

O ponto de partida do programa aconteceu nesta terça-feira na Escola Municipal Marcos Freire, no Jardim Ponta Grossa, quando o coordenador de Odontologia da AMS, Andre Gustavo de Lima e Silva, acompanhado da dentista da UBS Valdecir de Paula, com especialidade em ortodontia, Caroline Toledo, fizeram a triagem dos alunos do estabelecimento dentro da faixa etária de 9 e 11 anos.

“Dos 121 estudantes avaliados, 104 necessitam de tratamento ortodôntico. Esse procedimento, que será levado a todas as escolas municipais, tem como próximo passo o envio de um comunicado aos pais solicitando a autorização para o filho realizar o procedimento. A seguir, os responsáveis pelas crianças devem providenciar toda documentação ortodôntica, como radiografia e fotografia, sempre com a orientação da equipe da saúde e também sem custo algum para a família do aluno beneficiado”, explica Andre Silva.

Segundo a diretora a Escola Marcos Freire, Vânia da Silva Santos, a notícia da oferta gratuita de aparelhos ortodônticos foi recebida de forma positiva pelos alunos. “Todos reagiram com muita empolgação e alegria”, disse Vânia.

Segundo o vice-presidente da AMS, Emídio Bachiega, a expectativa é de que até o final do mês seja iniciada a instalação dos primeiros aparelhos ortodônticos nos alunos. “O atendimento oferecido pelo município não poderia deixar de incluir a manutenção mensal (ajustes no aparelho), ou seja, o acompanhamento padrão para que o tratamento tenha êxito”, observa Bachiega.

O prefeito Junior da Femac, que foi acompanhar a avaliação dos alunos na Escola Marcos Freire frizou que em Apucarana todas as crianças são prioridade da administração municipal, em especial nos atendimentos nas áreas da saúde e educação. “Esse programa de ortodontia nas escolas estava dentro do planejamento da gestão Beto Preto desde 2018 e agora está sendo colocado em prática. Precisamos que os pais e mães de nossos alunos façam sua parte, autorizando o tratamento, providenciando a documentação ortodôntica e depois levando seu filho para instalar o aparelho no Centro de Especialidades Odontológicas. É a família, a escola e a saúde, todos juntos cuidando de nossas crianças. Só temos de comemorar essa importante iniciativa e parceria da Autarquia de Saúde e Autarquia de Educação”, afirma Junior da Femac.

Emídio Bachiega destaca a importância e os benefícios do tratamento ortodôntico. “A má posição dentária pode causar vários problemas que vão muito além da aparência estética. São problemas fonoaudiológicos e na articulação, dor de cabeça, dor na região orofacial e até dor de dente”, enumera Bachiega.

O Programa de Ortodontia é uma parceria da Autarquia Municipal de Saúde e Autarquia Municipal de Educação, custeado com recursos de dois programas do governo federal: Saúde na Escola e o Brasil Sorridente, além da contrapartida do município.