No dia 7, às 20 horas, acontece mais uma macarronada beneficente na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, em Apucarana. O evento é em prol do banco de cadeira de rodas do apucaranense Alfredão e também da cirurgia oftalmológica de uma jovem chamada Jéssica. Mais informações com Bia Usso pelo telefone (43) 9953-7232.