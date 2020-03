Santuário São José divulga programação da novena do padroeiro em Apucarana 

O Santuário São José, de Apucarana, divulgou a programação completa da Novena de São José, que acontece de 10 a 19 de março. Todas as missas terão cobertura ao vivo através do Facebook do santuário.

Confira a programação da Novena de São José:

10/03 – 19h30 - com padre João Batista Erittu, OSJ "Testemunhos" - Bênção das chaves da casa, do carro e da empresa.

11/03 – 19h30 - com o padre Josafá Souza da Cruz, SAC "A grande de São José" - Bênção da água.

12/03 – 19h30 - com padre Neto, OSJ (Provincial) "A vocação de São José" - Bênção dos desempregados.

13/03 - 19 horas - com padre Pedrinho Missionário (Santa Fé) "São José, o carpinteiro esposo de Maria" - Bênção das velas.

14/03 – 19h30 - Arautos do Evangelho "São José, o pai de Jesus" - Bênção dos enfermos, de fotos, roupas e remédios.

15/03 - 19 horas - com padre Marcos Fábio (Godoy Moreira) "Testemunho" - Bênção das família.

15 horas - Santa Missa.

18 horas - Procissão Luminosa.

16/03 – 19h30 - com padre José Rezende (Catedral) "Como viver como leigos a espiritualidade de São José" - Bênção dos trabalhadores, empresários, artesãos e industriários.

17/03 – 19h30 - com Frei Marquinhos (Londrina) "Santificar-se como São José no Trabalho" - Bênção do óleo.

18/03 – 19h30 - com Frei Sidnei (Astorga) "São José, patrono da igreja"- Bênção do sal e de outros alimentos.

19/03 – 19h30 - Solenidade de São José, com Dom Carlos José de Oliveira, bispo da Diocese de Apucarana. Santa Missas às 6h30, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19h30.