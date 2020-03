O prefeito de Apucarana Júnior da Femac (PDT) participa de uma reunião com a diretoria e equipe técnica da Rodonorte, nesta quarta-feira (04).

Em pauta, o projeto de duplicação da BR 376, no trecho urbano de Apucarana que vai do Estádio Olímpio Barreto até o trevo do Contorno Sul.

Conforme apurou a Coluna da Tribuna, publicada na edição desta quarta-feira do jornal Tribuna do Norte, o prefeito irá entregar o projeto com as alterações solicitadas pela concessionária para uma nova análise.